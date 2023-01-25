أستاذ اقتصاد دولي لقناة القاهرة الإخبارية: سن التقاعد يثير أزمة في فرنسا

قال الدكتور دانيال ملحم أستاذ الاقتصاد الدولي، إنّ هناك مشكلة على مستوى النظام الديموغرافي الفرنسي وفي أوروبا بشكل عام، موضحًا: «منذ عام 2014 ونحن نتكلم عن أن 26% من الشعب الفرنسي أصبح يزيد عمره على 60 سنة، وأن 22% من الفرنسيين تحت 20 سنة».

في عام 2050 يصبح 33% من الشعب الفرنسي فوق 60 سنة

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق SKYPE، مع الإعلامية إيمان الحويزي مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في عام 2050 سيصبح 33% من الشعب الفرنسي فوق 60 سنة، وتحت الـ20% من الفرنسيين تحت العشرين سنة، وبالتالي فإن هناك تكاليف ديموغرافية للسكان.

وتابع أن إصلاح نظام التقاعد كان يجب أن يحدث منذ سنوات، وإن لم يحدث فإن تكاليفه ستكون أعلى في المستقبل، وهذا ما تحدثت عنه رئيسة الحكومة في البرلمان، لافتًا إلى أنه منذ عام 1974م كان هناك 4 عمال يساهمون عمليا في نظام معيشة متقاعد واحد، ولكن بداية من عام 2005 كان هناك عاملان يساهمان في نظام معيشة متقاعد الواحد، ولكن اليوم فإن كل 1.7 من العمال يساهمون في نظام معيشة واحد.

زيادة الإنفاق على نظام التقاعد

وواصل أن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة الإنفاق على نظام التقاعد، إذ أصبح يقدر بنحو 14.4% من الناتج القومي الفرنسي كأعلى معدل في أوروبا، ولن تستطيع فرنسا الاستمرار في هذا النظام لأنه سوف يرهقها عمليا في الإنفاق العام وفي الاستدانة بالمستقبل.