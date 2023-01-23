مراسل «القاهرة الإخبارية» من فرنسا: الحكومة تناقش مشروع قانون التقاعد اليوم

قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مرسيليا، إن الحكومة الفرنسية ستعرض مشروع قانون التقاعد على اجتماع مجلس الوزراء، المقرر عقده اليوم، بقصر الإليزيه، برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، موضحًا أن صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية، سلطت الضوء على تصريحات الأمين العام للشغل فيليب مارتينيز.

دعوة لاستمرار الإضرابات حتى فبراير المقبل

وأضاف «شقير»، خلال رسالة له على الهواء في برنامج «صباح جديد»، الذي يُعرض على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن تصريحات «مارتينيز»، كانت تدعو لاستمرار الإضرابات حتى فبراير المقبل، في محاولة من العمال للضغط على الحكومة للعدول عن تطبيق القانون.

إضرابات فرنسا

وشهدت فرنسا الأيام القليلة الماضية العديد من الإضرابات الواسعة، إذ بدأ سائقو قطارات ومعلمون وعمال مصافي وغيرهم، الانقطاع عن العمل، احتجاجًا على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد عامين، ليصل إلى 64 عامًا، وتحاول النقابات العمالية تحويل المعارضة إلى إصلاح، والغضب من أزمة غلاء المعيشة إلى احتجاج جماهيري، من شأنه إجبار الحكومة الفرنسية على تغيير خططها.