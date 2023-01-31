باحث اقتصادي بمعرض الكتاب: قناة السويس تمثل 26% من حجم التجارة العالمية

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، العديد من الفعاليات في يومه السادس، التي تنوعت بين العديد من الأنشطة الثقافية المختلفة، ومنها ندوة «قناة السويس بين الماضي والحاضر والمستقبل وأهميتها بالنسبة للمصريين»، بحضور خالد طه رئيس العلاقات العامة بهيئة قناة السويس، وحسين عشري باحث اقتصادي بهيئة قناة السويس.

الأهمية الاقتصادية لقناة السويس

تناول «العشري»، أطراف الحديث ليظهر أهمية قناة السويس، باعتبارها واحدة من أهم مراكز الملاحة العالمية التي تكمن أهميتها الاقتصادية، فهي تتمتع بموقع استراتيجي واقتصادي، خاصة أنها تربط بين مناطق اقتصادية ذات أهمية كبرى بالنسبة للعالم.

وتابع حسين عشري، أن الأهمية لا تقتصر على الموقع الاستراتيجي فحسب، بل تضم العديد من النواحي الأخرى، تتمثل في كونها أقصر طريق بين الشرق والغرب مقارنة بالطرق البديلة الأخرى، كما أنها تساعد في تحقيق وفرات في المسافة والوقت، واستهلاك الوقود والتكاليف الأخرى.

تطوير السفن لمواكبة الحداثة

تتمتع قناة السويس بمعايير عالية من الأمام الملاحي، بالإضافة إلى القابلية والمرونة للتطوير لمواكبة التطور في أحجام السفن وإبعادها بحسب «باحث اقتصادي بهيئة قناة السويس».

أهمية قناة السويس في التجارة البحرية

وأكد الباحث الاقتصادي بالقناة، أن أهمية قناة السويس بالنسبة لسوق النقل البحري، تكمن في التجارة، حيث يمر خلاله نحو 9.8% من التجارة العالمية المنقولة بحرا، بينما 26.5% من حجم التجارة العالمية.

وكان مازن القطري أكد خلال الندوة ذاتها، أن قناة السويس في بدايتها، كانت تحمل نحو 3 آلاف طن على السفن، أما في الوقت الحالي تستطيع أن تحمل أكثر من 240 ألف طن، وهذا يعد من أبرز مراحل تطور قناة السويس وأهميتها، مبينا أن الحرب العالمية الأولى والثانية، تعدان من الأسباب الرئيسية التي أثرت على الملاحة في قناة السويس.