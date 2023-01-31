«الثقافة»: إقبال كبير على معرض الكتاب.. والجمهور وصل قبل الافتتاح بساعة كاملة

قال محمد فقي وكيل وزارة الثقافة، إن جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب مبهر دائمًا، لأنه خلال جائحة كورونا والدورة الإستثنائية التي تم تأجيلها من يناير إلى يونيو 2021، كان هناك تخوفا من عدم إقبال الجمهور، رغم إتباع كافة الإجراءات الاحترازية، غير أنّ الجمهور كان أول الحاضرين، لافتا إلى أن نفس التخوف تكرر هذا العام، إذ كان هناك تخوفا من عدم إقبال الجمهور نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، غير أن الجمهور الرائع قدم المفاجأة كالمعتاد وكان الإقبال غير عاديا.

حضور الجمهور قبل افتتاح المعرض بساعة كاملة

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنّ القائمين على معرض الكتاب فوجئوا بالجمهور ينتظر افتتاح أبواب المعرض في يومه الأول قبل موعده بساعة، متابعًا «فوجئنا بعدد من الجمهور مبهج والله، احنا بنفرح جدًا ..وبنسعد لما نلاقي الجمهور كده».

«فقي»: 80% من زوار معرض الكتاب من الشباب

وأكد وكيل وزارة الثقافة أنه يتم إحصاء أعداد الجمهور من خلال أعداد التذاكر، إذ أن كل تذكرة يوجد بها «بار كود»، مشيرًا إلى أنّه إجمالي عدد زائري المعرض وصل إلى 510 ألف و134 مواطنا منذ افتتاحه حتى أمس، من بينهم من 57% إلى 80% من الشباب، وهو مؤشر إيجابي للغاية.