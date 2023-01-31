الكاتب الصحفي إيهاب البدوي يتحدث عن أخر أعماله في معرض الكتاب  

قال الكاتب الصحفي إيهاب البدوي، إنّ الكتاب مازال موجودًا ولن يختفي ولكن يجب تقديمه بشكل راق عن طريق الاهتمام بالغلاف، والاعتماد على طرق الكتابة المختلفة مع استخدام اللغة السهلة «الأرشق» لكي تصل إلى القُراء، مشيرا إلى أنّه أصبح من الصعب الآن طرح الروايات صاحبة 350 صفحة ولابد من تقليلها، موضحًا أن وسائل عرض الكتب اختلفت ولكن المحتوى مازال كما هو لم يتغير، «الكتب موجودة سواء ورقي أو إلكتروني، ولكن جيلي بيحن أكتر للورق، وأنا شايف الشباب دلوقتي حابب الورق برده».

«البدوي»: الكاتب يستطيع تقييم نفسه

وأضاف الكاتب الصحفي خلال حواره على القناة الأولى، أنّ الكاتب يستطيع تقييم نفسه وتحديد أي التخصصات التي يستطيع من خلالها إظهار إبداعه والتعبير عن أفكاره، مشيرًا إلى أنه يكتب في مختلف التخصصات سواء الرومانسي أو الرعب أو التاريخ أو غيرهم، ولكن كل الكتابات الخاصة به يجمعها الخط الساخر.

كتاب «ابن البدوي وابن قياس في أحوال القاهرة والناس»

وتابع أن كتابه الذي سيُطرح قريبًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، يُسمى «ابن البدوي وابن قياس في أحوال القاهرة والناس»، إذ يقوم بوصف حقائق تاريخية وقصص ووقائع حقيقية بشكل ساخر، كونه يتخيل نفسه ينتقل عبر الزمن ويقابل «ابن قياس الحنفي أحد المؤرخين العظماء»، ثم يقوم بالتفاعل معه، فمثلا كالتحضير لفكرة الحرب الصليبية ومقابلة شجرة الدر والتحدث معها بطبيعته وأسلوبه، وهذا ما يُطلق عليه القيمة المضافة عن طريق خلق نفسه داخل مكان ومن ثم ترك الرواية تسير في إطار ساخر، إذ أن قصة شجرة الدر في حد ذاتها معلومة ليس فيها جديد قُدمت في قوالب مختلفة.