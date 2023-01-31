نائب وزير الخارجية الروسي والسفيرة الأمريكية يبحثان مسألة الحد من الأسلحة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، خلال لقاء عقده اليوم الثلاثاء، مع السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي، الحد من الأسلحة.

وأوضحت الخارجية الروسية، في نبأ عاجل أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أنّ ريابكوف وتريسي، ناقشا بعض القضايا الحيوية المتعلقة بالحد من الأسلحة.

وأشارت إلى أنّ هذا يُعد ثاني لقاء بين المسؤولين منذ بداية الأسبوع الجاري.

يذكر أنّ «تريسي» قدّمت، أمس، نسخًا من أوراق اعتمادها إلى ريابكوف.