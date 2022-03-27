السفيرة الأمريكية بالناتو: واشنطن لا تنتهج سياسة تغيير النظام بروسيا

أكدت السفيرة الأمريكية في حلف شمال الأطلسي «الناتو» جوليان سميث، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لا تنتهج سياسة تغيير النظام في روسيا، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يظل في السلطة.

وقالت سميث، في تصريحات نقلها موقع «يو إس إيه توداي» الأمريكي، إن إدارة بايدن بأكملها تؤمن بأنه لا يمكننا منح بوتين السلطة حاليا لشن الحرب في أوكرانيا أو ارتكاب مثل هذه الأفعال العدوانية.

بايدن يلتقى اللاجئين الأوكرانيين قبل خطابه في بولندا

وأشارت السفيرة الأمريكية في الناتو إلى أن بايدن التقى اللاجئين الأوكرانيين قبل خطابه في بولندا، أمس السبت، مبررة أن التصريح المثير للجدل الذي أدلى به كان رد فعل طبيعي على القصص التي سمعها خلال هذا اليوم.

وتابعت: «كما سمعتم من وزير الخارجية أنتوني بلينكن وغيره، الولايات المتحدة لا تتبع سياسة تغيير النظام في روسيا».