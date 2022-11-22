السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة تلمح إلى اعتزامها الترشح للرئاسة في 2024

شهدت الولايات المتحدة خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثًا مهمة تنوعت ما بين سياسية وعسكرية، أبرزها، إعلان سفيرة البلاد السابقة لدى الأمم المتحدة، «نيكي هايلي» احتمال ترشحها للرئاسة في 2024، فيما التقى وزير الدفاع الأمريكي، «لويد اوستن»، نظيره الصيني «وي فنج خه» في كمبوديا.

«هايلي»: سأنظر إلى الأمر بطريقة جادة

وأعلنت سفيرة «واشنطن» السابقة لدى منظمة الأمم المتحدة، «نيكي هايلي»، احتمال ترشحها للرئاسة عن الجمهوريين، وقالت خلال الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري، إنها تنظر إلى محاولة الوصول إلى رئاسة البيت الأبيض بطريقة جادة، وأشارت «هايلي»، إلى أنها ستدرس الأمر بجدية بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»،

بدوره، اعتبر الرئيس جو بايدن، إضراب عمال السكك الحديدية أمرا غير مقبول، نظرا للأضرار التي سيلحقها الإضراب باقتصاد بلاده، وقال مسؤول في الإدارة الامريكية، إن معظم نقابات عمال السكك الحديدية الأمريكيين صوتت بالموافقة على اتفاق مؤقت لتحسين ظروف العمل.

وذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن نحو 100 ألف من عمال السكك الحديدية قد يبدأون إضرابا عن العمل في 4 ديسمبر المقبل، حال قررت أي نقابة من النقابات الـ 12 الكبرى تعليق العمل بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركات الكبرى في القطاع.

8 نقابات توافق على شروط الاتفاق

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن من الأفضل تجاوز الخلافات، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، وكانت 8 نقابات من أصل 12، وافقت على شروط اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر الماضي، بشأن تحسين ظروف العمل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

بدوره، علق العضو الجمهوري، في «مجلس النواب» الأمريكي، جيمس كومر على خبر تحديد 50 دولة مرشحة لعائلة بايدن لممارسة الأعمال فيها، في تغريدة عبر «تويتر»، بأن الشعب يستحق معرفة ما إذا كانت هناك أي تعاملات تسيء إلى سمعة رئيس البلاد، وأكد كومر، أن أعضاء «الحزب الجمهوري» سيكشفون الحقيقة.

من جانبه، التقى وزير الدفاع الأمريكي، لويد اوستن، نظيره الصيني «وي فنج خه» في كمبوديا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.