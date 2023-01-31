استعدادات شهر رمضان تتصدر الاجتماع التنفيذي لـ«وسط الإسكندرية»

ترأست عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية اجتماع المجلس التنفيذي لشهر يناير من العام الجاري، وخلال الاجتماع جرى استعراض خطط الجهات التنفيذية لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتركيز على استعدادات إدارة تموين وسط لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار خلال الشهر المبارك.

وأكد ممثل إدارة تموين وسط أن المخابز مفتوحة حتى قبيل الإفطار خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى التنسيقات التي تمت لعمل حملات مشتركة لضبط الأسواق والأسعار.

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كما تقدمت عزة سعد بالشكر لمنطقة وسط لشركة المياه والصرف الصحي على جهودهم المتميزة لحل مشكلات تجمعات الأمطار، وناقشت المهندسة نهاد تيسيير مدير عام المنطقة أماكن التجمعات التي تحتاج معالجات من خلال الرصف وجاري العمل بالتنسيق مع إدارة الطرق بالحي.

ووجهت «سعد» شركة الكهرباء سرعة ترحيل الكابلات بشارع السلطان حسين حتى يتسنى إصلاح الهبوط الأرضي الموجود بجوار كلية الصيدلية.

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واستعرضت إدارة الكهرباء بالحي ما تم إنجازه من الخطة الاستثمارية وجهود الإدارة في عزل وتأمين الأعمدة وتحديات العمل والحلول المقترحة، كما استعرضت إدارة الطرق نسب تنفيذ إعادة الشيء لأصله التي تجاوزت نسبة الـ 85%، وأكدت إدارة محو الأمية وتعليم الكبار تحقيق المستهدف بنسبة 97% مع استمرار العمل.

تقديم حلول لمشكلات العقارات والأبنية التعليمية

وتم استعراض ومناقشة كافة مشكلات الجهات التنفيذية بحضور مدير عام الإدارات الهندسية بالحي المهندس أيمن سليمان، وتقديم مقترحات للحلول خاصة فيما يتعلق بمشكلات الأبنية التعليمية والعقارات المجاورة للمدارس، ومشكلات المباني التابعة للتضامن الاجتماعي، ومكاتب الصحة.

حضر الجلسة ممثلي: التموين، والصحة، والطب البيطري، والشؤون الاجتماعية، والشباب، والقوى العاملة، والأوقاف والإدارات المعنية بالحي، والجهة المنظمة إدارة اللجان والمجالس بحي وسط وجاري العمل.