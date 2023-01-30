ضبط متهمين بسرقة غطاء بالوعة صرف صحي في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمرك بمديرية أمن الإسكندرية، من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة غطاء بالوعة، من أمام المحل ملكه، بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصين «لهما معلومات جنائية» مقيمان بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة غطاء البالوعة المُشار إليه، وآخر، باستخدام مركبة تروسيكل «بدون لوحات معدنية» قيادة أحدهما، وجرى ضبطها، وبإرشادهما جرى العثور على غطائي البالوعتين لدى عميلهما سيئ النية «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وجرى ضبطه.