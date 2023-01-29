إجراء مسح بيئي على المياه المعالجة بـ«صرف الإسكندرية» للتأكد من جودتها

أجرى فريق عمل من الإدارة العامة لمعامل محطات المعالجة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية عملية مسح بيئي لمصرف العميا، وتم أخذ عينات من السيب النهائي لمحطات معالجة المعمورة وتوسعاتها، لمتابعة جودة مياه الصرف الصحي المنتجة من محطات المعالجة، برفع عينات المياه وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الدولية، ضمن الخطة الدورية لقطاع الجودة والمعامل لمتابعة جودة مخرجات محطات المعالجة.

التحقق من جودة مياه الصرف الصحي بعد المعالجة

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن المعمل المركزي للشركة، بما لديه من إمكانيات تكنولوجية حديثة ومتطورة، يضم نخبة من الكوادر البشرية، بهدف التحقق من جودة مياه الصرف الصحي بعد المعالجة وخواص مياه المصارف وجودة المنتج لمحطات المعالجة وتأثيرها على المصارف.

تطوير قطاع المعالجة والمتابعة الدورية لجودة مخرجاته

وأشار نافع، في بيان اليوم، إلى اهتمام الشركة الدائم بتطوير قطاع المعالجة والمتابعة الدورية لجودة مخرجاته، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطات، ما يعكس الدور المحورى والهام لقطاع المعالجة وقطاع الجودة والمعامل وتعظيم دور المعمل المركزي فى دراسات واعتماد التكنولوجيات والتقنيات الحديثة لتعظيم الاستفادة وتحقيق العائد من الاستثمارات فى هذا القطاع.

مسح بيئي دوري لمختلف المصارف

وأكد قيام معامل محطات المعالجة بعمل مسح بيئي دوري لمختلف المصارف وأخذ عينات من السيب النهائي للتأكد من سلامة خطط التشغيل ومأمونية المياه ووصولها للمعايير اللازمة للحفاظ علي البيئة آمنة وغير ملوثة وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ودعم استراتيجيات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.