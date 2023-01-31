«الكهرباء»: مهتمون بالطاقة المتجددة وتوطين الصناعات المتصلة بها

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاحتفالية التى نظمتها اللجنة المشتركة (المصرية - الألمانية) لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة، بمناسبة مرور 15 عاماً على التعاون بين مصر واللجنة، بحضور فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة.

«شاكر»: نسعى لتهيئة مناخ الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى دفع التنمية الصناعية

وقال «شاكر» إن التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة المصرى واللجنة المصرية الألمانية تضمن الكثير من الأنشطة، من بينها مساهمة اللجنة فى إعداد الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب وبناء قدرات العاملين والدعم الفنى فى مجالات الطاقات المتجدّدة، وكفاءة الطاقة وحماية البيئة من خلال العمل على عدد من المحاور المتمثلة فى إعداد القواعد التنظيمية وأطر العمل للترويج للطاقات المتجدّدة وكفاءة الطاقة، وكذلك الترويج والتوعية بنشر استخدام تكنولوجيات وتطبيقات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الحديثة، وهناك أيضاً تعاون قائم فى مبادرة «نوافى» لدعم مصر فى التوسّع بالطاقات المتجدّدة وكفاءة الطاقة.

وأكد مدى الاهتمام الذى تُوليه الحكومة المصرية للطاقة المتجدّدة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وتوطين الصناعات المتصلة بها، وتسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية فى توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.

من جانبه، أكد سفير ألمانيا فى القاهرة تميز العلاقات التى تربط بين مصر وألمانيا، مشيراً إلى ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات، مشيداً بالنجاح المتحقق فى مؤتمر «COP27» الذى عُقد بشرم الشيخ نوفمبر الماضى، لافتاً إلى التعاون المثمر بين مصر واللجنة فى الفترة السابقة، مع العمل على زيادة التعاون فى الفترة المقبلة.