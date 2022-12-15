وزير الكهرباء: خفض سعر شراء الطاقة المولدة من الرياح لتشجيع المستثمرين

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن استثمارات قطاع الطاقة المتجددة تنمو في مصر بشكلٍ متسارعٍ، لافتا إلى أنّ هيئة الطاقة المتجددة نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات ببعض الأماكن ومنها «الزعفرانة»، وهي مجمع مزارع الزعفرانة، والذي يضم 8 مشروعات بإجمالي قدرات بلغت 545 ميجاوات.

وأضاف أن هناك «جبل الزيت»، وهو مجمع مزارع رياح جبل الزيت من أكبر مشروعات طاقة الرياح في العالم، ويضم 3 مشروعات بإجمالي قدرات مركبة بلغت 580 ميجاوات، وبإجمالي استثمارات بلغت 870 مليون دولار، وكذا مجمع «بنبان»، وهي مشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرات 1465 ميجاوات، باستثمارات تقدر بحوالي 2.2 مليار دولار أمريكي يتم تمويلها من خلال جهات تمويل دولية، معظمها من مؤسسة التمويل الدولية.

سداد 25% بالجنيه المصري

وأكد شاكر، في تصريحات صحفية، أنّ الوزارة خفّضت سعر شراء الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الرياح التى أُنشئت بالتعاون مع القطاع الخاص من 2.85 دولار إلى 2.4 دولار لتشجيع المستثمرين على أن يتم السداد بنسبة 25% بالجنيه المصري، و75% بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى أنّ انخفاض سعر شراء الطاقة المولدة من الرياح دليل على الثقة العالمية في الاقتصاد المصري وقوته، وأنّ الوزارة تستهدف أن تصل إجمالي الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء بحلول 2025 تصل لـ10 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة.

وأوضح أنه وفقًا لأطلس مصر، فإنّ المساحات التي تصلح لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الرياح هي منطقة خليج السويس على مساحة 1221 كيلومترًا مربعًا بإجمالي قدرات تبلغ 3375 ميجاوات ومنطقة شرق النيل على مساحة 1626 كيلومترًا مربعًا بإجمالي قدرات بلغت 6 جيجاوات ومنطقة غرب النيل على مساحة 1923 كيلومترًا مربعًا بإجمالي قدرات 7.5 جيجاوات.

وأشار إلى أنّ القدرات المستهدف إنشاؤها بمجمع خليج السويس ستركز بشكل رئيسي على القطاع الخاص الدولي والوطني، ما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.