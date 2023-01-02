وزير الكهرباء: تحركات لمواجهة سرقات التيار بوسائل حديثة

قال وزير الكهرباء، محمد شاكر، إن إجمالي غرامات السرقة وصلت إلى 2 مليار سنويا، وهناك تحركات لمواجهة سرقات التيار عبر وسائل حديثة، إذ يجرى اكتشافها والتعامل معها فورا، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وأضاف الوزير ردا على مطالبات النواب بزيادة الكوادر العاملة في القطاع، أننا ننظر في هذا الأمر، ويجب أن يكون لدينا عدد كفاية من المهندسين، ونسعى دائما أن يمنع العائد المادي المناسب فكرة تسربهم لقطاعات أو أماكن أخرى، وترك وظائفهم.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الدولة تتحمل الدعم الذي تقدمه للمواطنين على الكهرباء، من خلال وزارة المالية، ولا تحمل الأعباء على الصناع كما يردد البعض.