أستاذ علوم سياسية: تغيير النظام العالمي أحد أسباب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أحد أسباب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، هو تغيير النظام الدولي الذي استمر منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا أن نشوب الأزمة على الأراضي الأوربية، هز فكرة النظام الأمني الأوروبي.

أمريكا ترى أن هذه الأزمة فرصة لاستنزاف روسيا

وأوضح «كمال»، خلال حواره مع برنامج «المشهد»، الذي يقدمه الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، عبر فضائية «ten»، أن الولايات المتحدة ترى أن هذه الأزمة فرصة لاستنزاف روسيا والقضاء عليها، حتى لا يتكرر هذا السيناريو مرة أخرى، والعودة مرة أخرى إلى السلام، متوقعًا أن تستمر الأزمة الروسية الفترة المقبلة، خاصة أن السلوك الأمريكي والغربي مستمر في التصعيد، ويرفع سقف التسليح من وقت للآخر.

انتقاد تعامل الإدارة الأمريكية الحالية في الأزمة الروسية

وأشار إلى أن هناك بداية مبكرة لحملة الانتخابات الأمريكية، حيث قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتمهيد للانتخابات الأمريكية، وانتقاد تعامل الإدارة الأمريكية الحالية في الأزمة الروسية.

ولفت إلى أن هناك إعادة لإحياء دور الدول التي هزمت في الحرب العالمية الثانية مثل ألمانيا واليابان، مضيفًا أن برلين بدأت تظهر كقوى أوربية لديها وجهة نظر تختلف مع أمريكا، مؤكدًا أن هذا ما قد يحدث الفترة المقبلة مع اليابان، وهو ما يعد تحول ضخم.