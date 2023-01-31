إيرادات فيلم pathaan لـ شاروخان تصل لـ66 مليون دولار خلال أيام

بلغت إيرادات فيلم pathaan الذي يقوم ببطولته الفنان الهندي العالمي شاروخان، 66 مليون دولار أمريكي، بعد أيام قليلة من طرحه، ولا يزال الفيلم قادرا على تحطيم الأرقام القياسية خلال الأيام المقبلة.

إيرادات فيلم Pathaan ليست الأكبر في مسيرة شاروخان

إيرادات فيلم Pathaan ليست الأكبر في مسيرة شاروخان بشكل عام، ولكنها الأكبر في أول أسبوع من العرض لفيلم في أمريكا والإمارات، بالإضافة إلى أفضل بداية لفيلم هندي في المملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا.

فيلم Pathaan من بطولة شاروخان

وكان رجل ديني هندوسي، هدد النجم البوليودي شاروخان بالحرق بعد طرح الأغنية الدعائية لفيلم Pathaan، بعد ظهور بطلة الفيلم وهي ترقص وترتدي فستانا برتقالي اللون لاعتبار الراهب أن الأمر إهانة لهذا اللون الذي يرمز للعقيدة الهندوسية، حسبما صرح الراهب الهندوسي لصحيفة New Indian، وتلك الأغنية التي شارك فيها مع شاروخان بالغناء الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني وتم عرضها لأول مرة في حفل جماهيري بإمارة دبي.