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ديانة شاروخان تتصدر محركات البحث: مسلم وزوجته هندوسية

كتب:

هبة أمين
12:53 م | السبت 03 ديسمبر 2022
شاروخان يؤدي مناسك العمرة

شاروخان يؤدي مناسك العمرة

حرص عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، على معرفة ديانة شاروخان، وذلك بعد تداول صوره وهو بملابس الإحرام ويؤدي مناسك العمرة، خلال تواجده بالمملكة العربية السعودية، لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية.

ديانة شاروخان

وتصدرت ديانة شاروخان، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وينتمي نجم بوليود للديانة الإسلامية، وهو من مواليد نيودلهي بالهند في 2 نوفمبر عام 1965 لأب مسلم يدعى محمد تاج خان، ووالدته لطيف فاطمة.

الدين لله

ومنذ نحو عامين، تحدث شاروخان عن ديانته خلال احتفال الهند بعيدها الوطني، وحسب ما نقلت وسائل إعلام هندية وقتها، أشار «شاروخان» إلى أن ديانته هى الإسلام، بينما تنتمي زوجته إلى الديانة الهندوسية، وتأكيده أنه لا يشغل باله بمسألة الأديان، ولا يجبر أحدًا من أفراد عائلته على اعتناق دينًا بعينه.

حرية اعتناق الأديان

وأوضح أن أبناءه الثلاثة، عندما طلب منهم في المدرسة عن ذكر ديانتهم في خانة الديانة، طلب منهم أن يستبدلوها بالجنسية، ويكتبوا أن ديانتهم هى الهند، مضيفًا: «داخل منزلنا لا نناقش مسألة الدين، أنا مسلم وزوجتي هندوسية، وأولادي لهم حرية اعتناق الدين الذين يرغبون فيه».

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