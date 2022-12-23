شاروخان يحقق 23 مليون مشاهدة بعد 24 من طرح أول أغاني فيلم Pathaan

حققت الأغنية الدعائية لفيلم شاروخان Pathaan، نحو 23 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب خلال 24 ساعة من طرحها، ويشهد الفيلم عودة نجم بوليوود شاروخان إلى الشاشة الكبيرة مجددا بعد غياب سنوات.

شاروخان يروج للأغنية الدعائية لفيلمة الجديد

وحرص شاروخان، على الترويج للأغنية الدعائية لفيلمة الجديدPathaan، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، التي تفاعل معها جمهور شاروخان ونالت إشادات عديدة.

Tumne mohabbat karni hai….humne mohabbat ki hai….Iss dil ke ‘alava kisi se bhi, na humne ijaazat li hai!!! Let’s jhoomo!! #JhoomeJoPathaan song out now- https://t.co/Dh94HTwWi2 pic.twitter.com/rrI3DFp2Cs — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 22, 2022

فيلم Pathaan

فيلم Pathaan لشاروخان يشاركه فيه البطولة كل من ديبيكا بادكون وجون إبراهام، ومن المقرر طرحه في السينمات الهندية والعالمية 25 يناير 2023، وتدور أحداث الفيلم حول حب الوطن والتضحية من أجله، كما يتخلل الفيلم العديد من المشاهد الرومانسية التي تجمع البطل والبطلة.

راهب هندي يهاجم شاروخان

وهدد راهب هندوسي، النجم البوليودي شاروخان بالحرق بعد طرح الأغنية الدعائية لفيلم Pathaan، بعد ظهور بطلة الفيلم وهي ترقص وترتدي فستانا برتقالي اللون، لاعتبار الراهب أن الأمر إهانة لهذا اللون الذي يرمز للعقيدة الهندوسية، حسبما صرح الراهب الهندوسي لصحيفة New Indian.