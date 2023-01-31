اختتام فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في إدارة المشروعات القومية بكفر الشيخ

اختتم البرنامج التدريبي المتخصص في إدارة المشروعات الرقمية Digital Project management، فعالياته التي استمرت على مدار 7 أيام متتالية والذي عُقد في مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن أطر التعاون الاستراتيجي بين المحافظة والوزارة في مجال التدريب والتطوير المؤسسي، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين بالجهاز الإداري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يتفقد التدريبات التي يشهدها مركز استدامة

وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، التدريبات التي يشهدها مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان المحافظة، لـ35 مدير من التخطيط والمشروعات بالخطط الاستثمارية ومديريات، مشيداً بالمدربين والمتدربين، بحضور اللواء ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، وكريم السماحي، مدير مركز استدامة.

فعاليات البرنامج التدريبي

وتخلل البرنامج التدريبي ورش عملية على أحدث برامج إدارة المشروعات من مايكروسوفت وهو برنامج MS Project، وذلك على مدار اليوم لتطبيق مفاهيم البرنامج المكتسبة، ومواكبة نظم إدارة المشروعات الحديثة، واختتم البرنامج بنمذجة عدد من المشروعات نفذها المستفيدين من البرنامج في فرق عمل.

38 متدرب يستفيدون من التدريب

واستفاد من البرنامج 35 متدرب يمثلون مديري التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بالمحافظة بما فيها من مديريات الخدمات التابعة، وعدد من الإدارات بالديوان العام ذات بإدارة المشاريع.

وشهد مركز استدامة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال الأسابيع الماضية، عدداً من الدورات والبرامج التدريبية منها التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج تدريبي لبرنامج التدريبي المخصص لإدارات شئون البيئة والمخلفات الصلبة متخصص لصقل خبرات مهندسي التخطيط العمراني والإدارات الهندسية، لضبط منظومة العمران بالمحافظة، وتدريب رؤساء المراكز والمدن ونوابهم على منظومة المراكز التكنولوجية بنظام المحاكاة والتدريب العملي.