مركز استدامة للتدريب والتطوير بكفر الشيخ.. برامج تدريبية عالية الجودة وإعداد قادة

حظيت محافظة كفر الشيخ، بإنشاء مركز استدامة للتدريب والتطوير، وهو الذراع التدريبي للمحافظة، وحجر الزاوية في قطاع التدريب والتطوير لرأس الزاوية بقطاع الدلتا، وشمال مصر، وأحد أهم مزودي الخدمات التدريبية والاستشارية بالجمهورية، لرفع كفاءة الجهاز الإداري للمحافظة والمحافظات المجاورة، ولتقديم برامج تدريبية عالية الجودة للقطاعين الحكومي والخاص.

ويعتبر محاكاة ونمذجة للأكاديمية الوطنية، وتعود فكرة إنشائه للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وافتتحه هو ونائبه عمرو البشبيشي، الذي يُشرف عليه وهو من بين الملفات التي يتولاها نائب المحافظ، ويديره كريم السماحي.

برامج إعداد القيادات وتأهيل وتدريب المدربين

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المركز يقدم حزمة تدريبية من فئات متنوعة تشمل برامج إعداد القيادات، وتأهيل وتدريب المدربين، والتخطيط الاستراتيجي، والتنمية المستدامة، وتطوير الذات، والكفاءة الشخصية والمهنية، والتدريب الإداري بأنواعه، والتدريب التقني، وبرامج تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي بأنواعه، كما يُقدم المركز في أحد فروعه خدمات التدريب لشباب الخريجين والطلاب على برامج التحول الرقمي وتقنيات التحول الرقمي.

أول مركز تدريبي صديق للبيئة

وأضاف المحافظ، أن مركز استدامة هو أول مركز تدريبي صديق للبيئة يعتمد نظام الاستخدام الرشيد للطاقة، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وفصل المخلفات لتدويرها، فضلاً عن اعتماد نظام paperless work cycle، وهي دورة العمل اللاورقية بداية من التسجيل الرقمي في الفعاليات، وعرض البرامج التدريبية، واستصدار شهادات رقمية للمستفيدين.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المركز يحوي مكتبة رقمية وقاعة تفاعلية متعددة الأعراض multimedia room، فضلاً عن قاعة اجتماعات افتراضية virtual meeting room بتقنيات وجودة نقل عالمية تسمح بالاجتماعات عن بعد وكذا التدريب من خلال المحاكاة simulation training، والربط مع مراكز تدريب أخرى لتبادل الخبرات، واستدامة مزود بأحدث نظام لبث المحاضرات عن بُعد، والتدريب أونلاين من خلال نظام APhan system، والذي يُسمح ببث مباشر للتدريب على منصات YouTube - facebook، وغيرها من قنوات التواصل، وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيزاً للقدرات الرقمية للمركز مع تقديم القيمة المضافة لعملاء المركز من القطاعين الحكومي والخاص.

4 قاعات تدريبية مجهزة بطاقة استيعابية

وأوضح كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، أن المركز يضم 4 قاعات تدريبية مجهزة بطاقة استيعابية 165 متدرب إجمالاً، والمركز يُعد أول مركز تدريب حكومي على مستوى الجمهورية والمستوى المحلي والإقليمي بإمكانات رقمية عالية الجودة تتمثل في أحدث شاشات عرض تفاعلية Interactive smart board، وأجهزة حاسب آلي بمواصفات قياسية داخل المعمل الرقمي بالمركز، وأنظمة صوتيات ومرئيات متطورة، والمركز مزود بنظام شاشات تفاعلية رقمية digital signage، لعرض تفاصيل الفعاليات التدريبية بالقاعات التدريبية.

يذكر أن، المركز يقوم على إدارته فريق من المتخصصين في إدارة مراكز التدريب المتخصصة تم تأهيلهم في بيوت خبرة ومراكز دولية لهذا الغرض، وذلك بقيادة أحد استشاريو التدريب، وتقييم رأس المال البشري بخبرات دولية ومحلية متراكمة، ضماناً لتقديم أفضل المخرجات للمستفيدين، تمكيناً للكفاءات من أبناء المحافظة.