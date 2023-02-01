أسعار «الياميش» في معارض «أهلا رمضان».. تبدأ من 13 جنيهًا

زاد إقبال الموطنين على معارض «أهلا رمضان»، يوميا، لشراء الياميش، بأسعار تبدأ من 13 جنيها، وسط توافر مختلف أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح بين 30 و40%.

وتوفر معارض أهلا رمضان كعادتها كل عام، جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، نظرا لحرص وزارة التموين على ضخ كميات كبيرة من السلع في جميع المنافذ لتوفير احتياجات المواطنين، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف العبء عن المواطنين.

أسعار ياميش رمضان 2023

وتنوعت أسعار ياميش رمضان2023 ، داخل معارض «أهلا رمضان»، حسب الوزن والنوع، كالآتي:

- سعر السوداني المقشر 500 جرام 25 جنيهًا.

- الكركديه 350 جراما بسعر 35 جنيهًا.

- سعر جوز الهند 350 جراما سجل 30 جنيهًا.

- سعر الزبيب 500 جرام سجل 25 جنيهًا.

- سعر اللوز 250 جراما بـ 30 جنيهًا.

- سعر البندق 250 جراما بـ 28 جنيهًا.

- قمر الدين تراوح سعره بين 13 و17 جنيهًا، وفقا للنوع.

- عرقسوس 250 جراما بسعر 28 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية في منافذ أهلا رمضان

- كيلو أرز معبأ كسر 5% سجل 15 جنيهًا.

- كيلو السكر سجل 16 جنيهًا.

- مكرونة 350 جرامًا بسعر 7.50 جنيه.

- سعر مكرونة 400 جرام بلغ 8 جنيهات.

- عسل نحل 350 جراما سجل 23 جنيهًا.

- الشاي بسعر11 جنيهًا.

- كيلو دقيق 18 جنيها.

- تونة مفتتة وزن 140 جم بسعر 16 جنيها.

- علبة سمنة 2 كيلو بلغ 95 جنيهًا.

- علبة سمنة كيلو سجل 45 جنيهًا.

- قالب زبدة وزن كيلو بلغ 65 جنيهًا.

- زبدة وزن 5 كيلو بلغ 325 جنيهًا.

- الزيت 750 جرام بسعر 36 جنيها.

- زيت 700 جرام 35 جنيها.

- زجاجة زيت 2 لتر 100 جنيه.

- زجاجة زيت 2.5 لتر 100 جنيه.

- زجاجة زيت لتر بلغ 50 جنيهًا.

- زجاجة زيت 3 لتر 135 جنيهًا.