«الأرصاد» توضح المناطق الأكثر تأثرا بالأمطار وانخفاض درجات الحرارة اليوم

أجواء شتوية ممطرة شهدتها عدد من المناطق خلال الساعات القليلة الماضية، صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، جعلت المواطنين يحرصون على متابعة حالة الطقس وانخفاض الحرارة في كافة المناطق، لمعرفة الأماكن الأكثر تأثر بالأمطار وتفادي مخاطرها، لتعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم في بيان لها، إذ تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي على البحر المتوسط، يصاحبه حوض علوى بارد في طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

الأماكن الأكثر تأثرا بسقوط الأمطار

وأضافت هيئة «الأرصاد» أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد ودمياط، بينما تكون الأمطار أقل حدة كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء، كما أنها تمتد مساء على مناطق من القاهرة الكبرى.

الأماكن الأكثر تأثرا بانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح

وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج من 3.5 إلى 4 متر، كما تنشط الرياح على شمال البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وشمال سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، فتسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 17 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 16 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 20 درجة مئوية.

ويستمر سقوط الأمطار، غدا الخميس لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على كافة الأنحاء، لتعود مره أخرى يوم السبت وتستمر حتى يوم الاثنين على عدد من المناطق.