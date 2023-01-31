حالة الطقس غدا في المحافظات.. ظواهر جوية وأمطار رعدية وتحذير لـ 3 فئات

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات حيث تشهد البلاد موجة من الطقس السيء، وانخفاض في درجات الحرارة ومائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح على محافظات جنوب الصعيد والقاهرة، سجلت الصغرى على شمال الصعيد 7 درجات مئوية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في المحافظات أوضح بيان الأرصاد الجوية تعرض محافظات القاهرة الكبرى إلى طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار خفيفة، وسجلت درجة الحرارة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسجلت سرعة الرياح 44 كيلو متر في الساعة

فيما جاءت حالة الطقس غدا الأربعاء في محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، وتكون الغيوم الجزئية وسقوط أمطار غزيرة إلى رعدية على مدار اليوم وسجلت العظمى 16 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 11 درجة، وتزداد سرعة الرياح حيث بلغت 60 كيلو متر في الساعة .

حالة الطقس غدا الأربعاء

وفيما يتعلق بطقس غدا الأربعاء في جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء تشهد سقوط أمطار متوسطة وطقس بارد نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الغيوم.

فيما جاء طقس محافظات شمال الصعيد مائل إلى البرودة ليلا ونهاراً مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، وسجلت العظمى 18 درجة مئوية وبلغت الصغرى 7 درجات.

درجات الحرارة في المحافظات غدا

وفي جنوب الصعيد انخفضت درجة الحرارة الصغرى عن 10 درجات، وسجلت العظمى 20 درجة، مع مشمس وبلغت سرعة الرياح 30 كيلو متر في الساعة

وفيما يتعلق بحركة الأمواج في البحر المتوسط تكون مضطربة جدا حيث يتراوح ارتفاعها من 3 إلى 4.5، متر، وتكون شمالية غربية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مصابي أمراض الجيوب الأنفية والحساسية، والأمراض التنفسية من حالة الطقس غدا نظرا لنشاط الرياح المحملة بالرمال.