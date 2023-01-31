حالة الطقس غدا الأربعاء: توقعات بسقوط أمطار وتحذير من انخفاض الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار الأمطار الرعدية والغزيرة أحيانا في حالة الطقس غدا على محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وتصبح بين خفيفة ومتوسطة مع امتدادها للمناطق الداخلية والسواحل الشمالية الشرقية للبلاد، وبعض المناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري، وقد تمتد الأمطار إلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدا

وحذّرت الأرصاد الجوية من استمرار انخفاض درجات الحرارة في حالة الطقس غدا على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا، وتتراوح درجات الحرارة الصغري بين 7 لـ11 درجة، في ظل نشاط للرياح الغربية تزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية، فجاءت كما يلي.

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 14