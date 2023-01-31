أمطار متوسطة في القليوبية ورفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

شهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة على مختلف أنحاء المحافظة، صاحبها طقس سيئ وبرودة وغيوم في الجو، ما تسبب في التزام عدد كبير من المواطنين منازلهم، حيث رفعت المحافظة درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار وتجمعات المياه في مختلف المناطق، منعا لتعطيل حركة المرور.

الدفع بسيارات الطوارئ لمواجهة الأمطار

وجرى الدفع بسيارات شركة المياه ومجالس المدن لمواجهة المستجدات في حالة تزايد كميات نزول الأمطار، فيما قرر محافظ القليوبية استمرار الطوارئ، تحسبا لاستمرار الأمطار حتى نهاية موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها، استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبا لمواصلة سقوط أمطار، مؤكدة أنه تم السيطرة على الموقف والدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ طوال فصل الشتاء.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والطقس السيئ

وكشفت المحافظة في بيانها ان المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع افرع الشركة واتخاذ الإجراءات

وأمر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

كما أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.