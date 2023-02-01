«التعليم العالي»: لا تغيير في نظم وقواعد قبول الطلاب في تنسيق 2023

أكد السيد عطا،. رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أن العمل بقواعد وتنسيق الجامعات 2023 سيكون بذات ونفس قواعد تنسيق القبول العام الماضي، موضحا أنه لم يتم تغيير فيها حتى الآن، منوها الي ان مكتب التنسيق الرئيسي كما هو باق دون تغيير مقره بجامعة عين شمس، وأن الأعلى للجامعات هو المنوط دوما بوضع الخريطة والقواعد الخاصة بالتنسيق.

تنسيق الجامعات 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مكتب التنسيق الرئيسي وفروعه يعملان طوال أيام العام، موضحا انه بالنسبة لتنسيق القبول فإن فترة العمل به محدودة، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من تنسيق كافة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، موكدا أن تنسيق الطلاب تم وفقا للحدود الدنيا للكليات التي جرى الكشف عنها.

لجان الضبطية القضائية تعمل طوال أيام الأسبوع لمجابهة الكيانات الوهمية

و في السياق ذاته، أكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل عملها طوال أيام الأسبوع، لمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة، وتقوم بتقديم خدمة تعليمية دون سند قانوني وتمنح شهادات غير معتمدة، مناشدا الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التواصل مع وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات للتأكد من حقيقة الكيانات المعتمدة وبيناتها سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو التواصل شخصيا مع الوزارة عبر القنوات المتاحة.