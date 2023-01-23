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أماكن شاغرة بجامعات «الجلالة والملك سلمان والعلمين» ضمن تنسيق 2023

كتب:

أحمد أبوضيف
01:24 م | الإثنين 23 يناير 2023
جامعة الجلالة الأهلية

جامعة الجلالة الأهلية

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن أعمال التسجيل لرغبات الالتحاق بالأماكن الشاغرة تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشاكل، مع التشديد على الالتزام بقواعد الأعلى للجامعات فيما يتعلق بضوابط التنسيق وطرق التقديم والأوراق المطلوبة لذلك، مضيفاً أن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لمنتصف العام الجامعي الجاري يشمل أماكن شاغرة في 3 جامعات أهلية دولية «الجلالة والعلمين والملك سلمان».

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

وأضاف أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك ما يقرب من 20 ألف مكان شاغر في الجامعات الخاصة إلى جانب أماكن شاغرة بمختلف الجامعات الأهلية الحكومية ماعدا 5 جامعات هي «الإسكندرية الأهلية، والإسماعيلية الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، والزقازيق الأهلية، وجنوب الوادي الأهلية»، منوهاً بأن التقديم يكون من خلال الموقع الرسمي لكل جامعة، ووفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات. 

الأعلى للجامعات: لا زيادة في المصروفات الدراسية

وأكد أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، انه لا توجد أي زيادة في قيمة المصروفات الدراسية عما تم إتاحته أمام الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول 2022، موضحاً أنه جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط الأعلى للجامعات في هذا الشأن والالتزام بالحدود الدنيا التي أقرها المجلس.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.