طقس كفر الشيخ اليوم الأربعاء.. عاصفة شديدة ورياح قوية

شهدت مدى وقرى محافظة الشيخ، اليوم الأربعاء، طقسًا شديد البرودة، وسط نشاط وسرعة لحركة الرياح وعواصف قوية على جميع الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن سرعة الرياح بمحافظة كفر الشيخ بلغت 26كم/ساعة، وكذلك فرص سقوط الأمطار 72%، والرطوبة 56%، كما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة 17 درجة، والصغرى 11 درجات.

هبوب رياح شديدة في كفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، اليوم، ضرورة التحرك الفاعل حال حدوث أي مشكلات من اقتلاع أشجار على الطرق العامة والفرعية، وذلك جراء هبوب الرياح شديدة السرعة، مشيرا بسرعة التنسيق والتواصل مع غرفة عمليات الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ على مدار 24 ساعة.

ترقب وحظر لحركة الصيد بالمتوسط

وكشف الدكتور عبدالله علام، عضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، في تصريح لـ«الوطن»، أن سرعة الرياح تؤثر بشكل كبير على حركة الصيد بالبرلس من العاملين بها بمياه البحر الأبيض المتوسط، والتي تعد خطرا داهما، إذ بلغت سرعتها نحو 26كم/ساعة، لافتا إلى أن ذلك يعد أمرا بالغ الخطورة وعليهم توخي الحظر حال الخروج ضمن رحلات صيد اليوم الأربعاء.