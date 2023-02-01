عاجل.. «التعليم» تسمح بتعديل الاستمارة الإلكترونية لطلاب «أولى وتانية ثانوي»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة فتح الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، لمراجعة وتدقيق البيانات وإجراء التعديلات اللازمة على البيانات، والتأكد من صحتها، وفقا لما تم امتحان الطلاب عليه في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

إعادة فتح الاستمارة الالكترونية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إعادة فتح الاستمارة الالكترونية لبيانات الطلاب اعتبارا من 31 يناير، لإجراء التعديلات اللازمة على بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وفقا لما تم امتحان الطلاب عليه في الفصل الدراسي الأول.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات، بطباعة التقارير الخاصة بمراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة الطلاب، والتي تشمل البيانات المتعلقة بالاختبارات الإلكترونية وهي «اللغة الأولى، واللغة الثانية، الشعبة، والتخصص، وطلاب الدمج بالتعليم، وطلاب المنازل»، وذلك بعد مراجعة وتدقيق البيانات الواردة في التقارير والتأكد من صحتها، واستيفاء التوقيعات اللازمة.

أخر موعد لتسجيل الاستمارة الالكترونية

وأضافت وزارة التعليم، أنّه يتم تسليم التقارير إلى إدارة شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية في موعد غايته الخميس 16-2-2023، وهو الموعد المقرر لإغلاق إمكانية التعديل على بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّه حال اكتشاف أي أخطاء في بيانات الطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على قاعدة البيانات بعد هذا التاريخ، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتسبب في ذلك.