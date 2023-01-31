رابط منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين.. ومواعيد تدريب الصفوف الأولى

بدأت اليوم تدريبات معلمي الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية على المناهج الدراسية الجديدة، عبر منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين، وذلك في إطار استكمال تدريبات المعلمين خلال إجازة نصف العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التدريبات تجرى على المنصة الإلكترونية، وفقا للجدول المعد لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وبعد الانتهاء من التدريب تجرى مرحلة التقييم بعد تلقي التدريب.

رابط منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، رابط منصة التدريب والتطوير المهني لمعلمين، لتدريب الصفوف الأولى من الأول الابتدائي وحتى الخامس الابتدائي.

جدول تدريب معلمي الصفوف الأولى على منصة التدريب

وحددت وزارة التربية والتعليم، جدول تدريب معلمي الصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين، وهي كالتالي:

- يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 : تدريب معلمي الصف الأول الابتدائي اللغة العربية الساعة الخامسة مساء واللغة الإنجليزية الساعة السابعة مساء.

مواعيد تدريب معلمي الصفوف الأولى

- يوم الأربعاء 1فبراير 2023: تدريب معلمي الصف الثاني الابتدائي اللغة العربية الخامسة مساء، واللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي الساعة السابعة مساء.

- يوم الخميس 2 فبراير 2023: تدريب معلمي اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي، واللغة الانجليزية.

- يوم السبت 4 فبراير تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي لمادتي اللغة العربية والإنجليزية.

- - يوم الأحد 5 فبراير 2023: تدريب معلمي اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، ومادة اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي.

- يوم الاثنين 6 فبراير 2023: تدريب معلمي متعدد التخصصات، والرياضيات الصف الأول الابتدائي.