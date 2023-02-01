عاجل.. «التعليم» تفتح باب التسجيل لاستيفاء متطلبات شهادة صلاحية المعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل اسيتفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين، والمعلمين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 29-1-2023 ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 30-6-2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الرسمي، أنّ المعلمين والأخصائين المساعدين الذين تنطبق عليهن الشروط، عليهم تقديم ملف متكامل بالإدارة التعليمية التابع لها تمهيدا لتسليمه لفروع الأكاديمية، كما يلي.

متطلبات شهادة منح الصلاحية

- صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شؤون العاملين.

- نسخة طبقة الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا البنود كافة.

- شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية أو إخلاء الطرف الدال عليها.

– إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالانتهاء من محو أمية 10 من المواطنين الأميين بالمحافظة «هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين في مسابقة الـ30 ألف معلم طبقا لما هو متضمن في عقودهم، ويعفى ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة 5% من هذا الشرط».

- شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى ICDL، أو شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windows والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للبرامج الآتية «الدورة التدريبية AITCالتي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، وشهادة IC3 pluc، وشهادة MICIT والتي تصدرها شركةMKCL، والدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات Cambridge IT Skills 6-».

- تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة و الموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية.

- خطاب ترشح من مدير المدرسة.

- صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شؤون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها.

- شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كلية التربية.

- مفردات المرتب موضحا بها بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.