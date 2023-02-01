العثور على جثة مجهولة لشاب في أحد شوارع منشأة ناصر.. «توفى من 3 أيام»

عثرت الأجهزة الأمنية في القاهرة على جثة شاب مجهول الهوية في أحد المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وطلبت النيابة العامة انتداب رجال الأدلة الجنائية، لأخذ بصمات المتوفى ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام، كما طلبت تصوير جثة المتوفى ونشرها في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة، تمهيدا للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين.

تفاصيل البلاغ حول الواقعة

وتلقى مأمورقسم شرطة منشأة ناصر بلاغا، يفيد العثور على جثة شاب في أحد المناطق الجبلية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثورعلى جثة شاب مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين أن الجثة في حاله تعفن، وأن الوفاة حدثت قبل 3 أيام.

التحريات الأولية حول الواقعة

وكشفت التحريات بأنه لا توجد شبهه جنائية في الوفاة، ورجحت أن سبب الوفاة تعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.