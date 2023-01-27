5 مشاهد من مأساة «طفل» منشأة ناصر.. فارق الحياة بـ«سكين» في حضن أمه

لا يكف جيران الطفل «مصطفى» عن الحديث عن أسباب مقتله بسكين المطبخ وهو في حضن والدته، الحزن والحسرة يعتصر القلوب على فراق الطفل البريء، والدته مقبوض عليها بتهمة القتل الخطأ في منشأة ناصر بالقاهرة.

د استمعت النيابة أمس لأقوال 3 من جيران والدة الطفل في منشأة ناصر الذين نفوا ارتكاب الأم لهذه الجريمة: «أمه هتموت من الحزن عليه إزاي تقتله وهي عمرها ما عملت في ولادها حاجة وحشة»

رواية جيران والدة الطفل مصطفى أمام جهات التحقيق تجسد مشاهد القصة وتفاصيلها.

المشهد الأول

مع صرخات والدة الطفل مصطفى البالغ من العمر 14 سنة وبكاء أشقائه حضر الجيران على الفور وأسرعوا في مساعدتها ونقل الطفل إلى المستشفى لإسعافه وبعد دقائق من دخوله المستشفى توفي الطفل متأثرًا بإصابته بطعنة واحدة في بطعنه.

المشهد الثاني

كانت الأم تصرخ أمام المستشفى بعد معرفتها بموت طفلها مصطفى: «كان بيلعب مع أخواته واترمي في حضني وأنا بقشر البطاطس السكين جات في بطنه، ظلت والدة مصطفى تبكي وهي تسير بجانب أمين الشرطة بالمستشفى حتى حضرت قوة أمنية من قسم شرطة منشأة ناصر واقتادتها إلى القسم وحررت محضرًا بالواقعة».

المشهد الثالث

بكاء أشقاء الطفل مصطفى وحزنهم كان يخلع القلوب وهم يشرحون تفاصيل ما حدث بينهم وأنهم كانوا يلعبون سويًا قبل أن يهرب مصطفى بعد ضربه أحدهم ويحتمي بوالدته خوفًا من ضرب أشقائه له، فاصطدم بسكين المطبخ في يدها وتسببت في إصابته ووفاته.

المشهد الرابع

انتقلت النيابة العامة إلى منزل والدة الطفل مصطفى وعاينت الشقة واستمعت لأقوال جيرانها الذين أكدوا أنهم لم يسمعوا أي مشاجرات تشير إلى وجود خلاف بين الطفل ووالدته وأنهم انتبهوا إلى صرخاتها وهي تستغيث بعد إصابته بالسكين.

المشهد الخامس

شيعت أسرة الطفل مصطفى جثمانه في مشهد مؤلم غابت عنه والدته المقبوض عليها بتهمة القتل الخطأ، واستمعت النيابة إلى أقوالها بشكل مستفيض شرحت خلالها تفاصيل الواقعة وطلبت النيابة تحريات المباحث في الحادث حتى يمكن لها استكمال التحقيقات بحق المتهمة.

عقوبة القتل الخطأ

ووفق حديث الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المامي بالنقض فإن عقوبة القتل الخطأ تكون الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وفق نص المادة 238 من قانون العقوبات: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».