النائبة ميرال الهريدي تتقدم بطلب إحاطة بشأن تطوير مصنع أعلاف «جرفس» بالفيوم

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن خطة إعادة تشغيل وتطوير مصنع أعلاف قرية «جرفس»، بالفيوم، موجها إلى وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت.

قرية جرفس بمركز سنورس

وقالت النائبة ميرال الهريدي، في طلب الإحاطة إن مصنع أعلاف الفيوم بقرية جرفس بمركز سنورس، هو أحد أهم المشروعات الاقتصادية بالمحافظة التي تهم الكثير من أبناءها، حيث يوفر العديد من فرص العمل للشباب، مشيرة إلى أن المحافظة، أعلنت مؤخرا عن بدء التشغيل التجريبي للمصنع، وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن المصنع على مساحة 25 ألف متر مربع، ويضم خط إنتاج علف حيواني، وعدد 3 مكابس بطاقة 50 طنا لكل مكبس بالوردية، بالإضافة إلى وحدة لاستخلاص وعصر الزيوت، وكذلك مخازن لقطع الغيار، وورشة صيانة، فضلا عن 6 صوامع تخزين خارجية بطاقة 300 طن لكل صومعة وفقا للبيانات المفصح عنها.

ولفتت إلى أنه وفقا لآخر البيانات المعلنة، تم بدء التشغيل التجريبي لمعصرة بذرة القطن بمصنع جرفس للأعلاف، والتي تعمل بطاقة 10طن/ يوم وقت التشغيل الفعلي، موضحة أن المعدات والآلات المفصح عنها، ووفقا للإمكانيات المتوفرة، في المصنع يستطيع تحقيق إنتاج أكبر.

خطة عمل المصنع

وتابعت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي: «الأمر يتطلب بيان خطة عمل المصنع وتطويره وبيان الإنتاج وميزانياته الحالية والمتوقعة لمعرفة تطورات نشاط المصنع وكفاءته الإنتاجية».

وطالبت النائبة البرلمانية بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة، لمناقشته وبيان ما ورد فيه، وبحث تشكيل لجنة لزيارة المصنع والاطلاع على أوضاعه التشغيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما يحقق المصلحة العامة.