«المرور»: تحرير 2763 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور تحرير 2763 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ24 ساعة الأخيرة على مدار محافظات الجمهورية المختلفة.

ضبط 549 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

وحسب بيان وزارة الداخلية، تمّ رفع 99 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، إضافة إلى ضبط 549 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتحرير 2763 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.