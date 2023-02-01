رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

«المرور»: تحرير 2763 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:25 ص | الأربعاء 01 فبراير 2023
الملصق الإلكتروني - صورة أرشيفية

الملصق الإلكتروني - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور تحرير 2763 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ24 ساعة الأخيرة على مدار محافظات الجمهورية المختلفة.

ضبط 549 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

وحسب بيان وزارة الداخلية، تمّ رفع 99 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، إضافة إلى ضبط 549 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتحرير 2763 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

 

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط 3359 قضية تسول خلال 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط 144 طن أرز شعير في حملات موسعة خلال 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط 92 ألف لتر مواد بترولية في حملات تموينية خلال 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط 151 قطعة سلاح ناري و369 قضية مواد مخدرة خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع