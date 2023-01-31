«الداخلية»: ضبط 151 قطعة سلاح ناري و369 قضية مواد مخدرة خلال 24 ساعة

تمكنت وزارة الداخلية من مواصلة حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن من ضبط (151) قطعة سلاح نارى ، (369) قضية مخدرات وتنفيذ (81757) حكم قضائى متنوع، خلال 24 ساعة.

ضبط 369 قضية مواد مخدرة

ضبط في قضايا المخدرات : ضبط (369) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (398) متهم ضُبط خلالها الآتى:

مخدر الحشيش(107,545كيلو جرام)، مخدر الحشيش، و (64,900 كيلو جرام من مخدر البانجو و (17,833كيلو جرام)، مخدر الهيروين، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,575 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,520 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (5,360 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (1,292 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,177 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (400 جرام)، و(5103) قرص مخدر.

وضبط فى مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (151 قطعة سلاح نارى بحوزة 130متهم) .. وذلك على النحو التالي، (20) بندقية آلية، (16) بندقية خرطوش، 4) طبنجات، 111) فرد محلى، 361) طلقة مختلفة الأعيرة، و20) خزينة متنوعة (252) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81757) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى، (274) حكم جناية، (25689) حكم حبس جزئى، 4427) حكم حبس مستأنف، 41103) حكم غرامة، 10264) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم (2) متهمين ، إرتكبا (3) حوادث سرقة، فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (39) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (263) دراجة نارية مخالفة، ومجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21235) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.