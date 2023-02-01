«تنفيذي الشرقية» يُناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية، بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2022/ 2023، ورفع معدلات الأداء بها والاستفادة من المبالغ المرصودة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء، لتعود بالنفع على المواطنين.

وأشار المحافظ الشرقية، في حديثه مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

مناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023

جاء ذلك خلال ترأس «غراب» اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائب محافظ الشرقية، واللواء شريف أبو الدهب، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام، ومراد رأفت، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، وسعد الفرماوي، الخبيرين الوطنيين للمحافظة، والعميد وائل عبدالقادر، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محسن القلش، مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، والمقدم محمد سالم، وكيل إدارة المرور، والمقدم شريف عمران، رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات في الديوان العام.

إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023

من جانبه، استعرض محمد العزوني، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، وجرت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023، تبلغ 687 مليونا و721 ألف جنيه، وجاءت نسبة التنفيذ الكلية 54%، مشيرا إلى أنه بلغت نسبة تنفيذ برنامج النقل والمواصلات 50%، والكهرباء 64%، وتحسين البيئة 83%، وتدعيم الوحدات المحلية 20%، الأمن والإطفاء والمرور 51%، وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.