البنك الدولي يشيد بجهود «مياه الشرقية» في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المستدام

أشادت بعثة البنك الدولي بالجهود المبذولة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في تذليل أي عقبات تواجه الشركات المُنفذه لمشروعات الصرف الصحي المستدام لضمان إنهاء الأعمال طبقاً للبرامج الزمنية المُتفق عليها، وتطبيق إجراءات معايير السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع المشروع للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أثناء تنفيذ المشروعات.

وأبدى وفد البنك إعجابه باتخاذ الشركات المنفذة لإجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة بالمواقع، بجانب استشعار رضى المواطنين عن المشروعات المنفذة.

وكان المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، استقبل وفدا من البنك الدولي والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحده إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، لمتابعة موقف تنفيذ البرنامج بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك ضمن زيارة بعثه البنك الدولي لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية، القائم على النتائج (SRSSP_Pfor R) والتي تهدف إلى متابعة وتقييم الأعمال التي جرى إنجازها بالبرنامج حتى تاريخه.

استعراض نسب الانجاز التي تمت علي مستوي البرنامج

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في بيان إلى أن، الوفد تفقد موقع العمل بشبكات ومحطات رفع قرى "المطاوعة - شرشيمة - السكاكرة" التابعة لمركز ههيان، حيث تم استعراض نسب الانجاز التي تمت علي مستوي البرنامج وعدد المشروعات التي تم دخولها الخدمه، بالاضافه الي عدد الوصلات المنزليه بتلك القري، اضافة الي استعراض موقف عقد شبكات المطاوعه وشرشيمه والسكاكره من قبل الشركه المنفذه، بالاضافه الي عرض شرح تفصيلي لمحطه معالجه حوض نجيح ومدي انجاز الاعمال.

مناقشة التحديات التى تواجه تنفيذ المرحلة الحالية من البرنامج

وقالت الشركة، في البيان انه، تم مناقشة كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المرحلة الحالية من البرنامج، فضلا عن تنسيق التعاون المشترك لإنجاز كافه المشروعات علي أكمل وجه ممكن.