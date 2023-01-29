محافظ الشرقية يتفقد مشروعات حياه كريمة بالحسينية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري، تمثل شهادة ميلاد جديدة للقرية المصرية، وتهدف إلى تحسين جوده حياة المواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم، وتمكينهم من الحصول على كل الخدمات الأساسية وخلق حالة من الثقة بين المواطن والدولة، التي أخذت على عاتقها النهوض بالريف المصري، وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيه.

متابعة تنفيذ مشروعات حياه كريمة

جاء ذلك خلال زيارته لقرية أبو صميدة التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بمركز الحسينية لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية ضمن مبادرة حياه كريمة والتي ستغير شكل الحياه إلي الأفضل.

توفير أماكن لممارسة الأنشطة الرياضية

بدأت جولة محافظ الشرقية بتفقد أعمال إنشاء مركز شباب ابو صميدة والمُقام على مساحة 15 قيراط ( 2625 متر) والمُنفذ بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن مبادرة حياة كريمة ، حيث شملت الأعمال إنشاء المبنى الرئيسي لمركز الشباب وإقامة ملعب وسور ليصبح مكاناً يليق بأهالي القرية وتوابع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والإجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع .

انتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال إنشاء مدرسة عمر صميدة للتعليم الاساسي والمُقامة على مساحة 2100 م ، وتضم 11 فصلاً مدرسياً لخدمة قرى ( أبو صميدة - مفارق الشرطة - كوبري ابو كبيش - عرب المساعيد - الدواغرة - وتوابع أخري) بهدف تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الإنشاء والتسليم الإبتدائي لإدارة الصالحية التعليمية.

أكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ورئاسة مركز ومدينة الحسينية وكل الجهات المعنية للتعاون المثمر والبناء وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات الهامة والحيوية والتي ستغير خريطة الريف المصري.

كما حرص المحافظ على متابعة سير انتظام العمل بالوحدة الصحية بقرية أبو صميدة للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة، وحرصاً منه على تحقيق الإنضباط داحل المنشآت الصحية ، مشدداً على إدارة الوحدة بحسن استقبال المرضي وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.