موعد انتهاء نوة الكرم على الإسكندرية والمحافظات.. أمطارها ثلجية

لا يزال تأثير نوة الكرم على كل مكان في محافظات مصر بالتحديد المحافظات الساحلية، على رأسها محافظة الإسكندرية التي تعد أكثر المحافظات تضررًا من الأمطار الرعدية الغزيرة التي ضربتها خلال أيام النوة الحالية، ليبقى السؤال الذي يشغل الكثيرين حاليا: متى تنتهي نوة الكرم؟

ذلك السؤال يجيب عليه البيان التفصيلي لهيئة الأرصاد الجوية الذي حدد انتهاء نوة الكرم الحالية والتي تضرب المحافظات نهاية شهر يناير من كل عام والأيام الأولى من شهر فبراير الذي بدأ اليوم.

موعد انتهاء نوة الكرم

وتنتهي نوة الكرم غدا الخميس 2 فبراير حيث تتساقط آخر قطرات أمطار تلك النوة بنسبة 30% على الإسكندرية ،والسواحل الشمالية على أن تهدأ الأجواء يوم الجمعة بعد غد وتتوقف الأمطار بشكل تام، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

سبب اسم نوة الكرم

سميت نوة الكرم بهذا الاسم بسبب غزارة الأمطار التي تنتج عن هذه الموجة، وهو ما اتضح خلال الأيام الحالية من أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرق وثلوج على الإسكندرية بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج ما يتعذر معه استمرار أعمال الملاحة البحرية والصيد وكل الأنشطة، حيث وصل ارتفاع الأمواج منذ أمس وحتى اليوم إلى 4.5 متر.

تأثير نوة الكرم على الإسكندرية

وتأثرت الإسكندرية خلال 3 أيام بتداعيات نوة الكرم حيث صعوبات في عملية الصيد بسبب ارتفاع الأمواج والحركة المرورية بسبب الأمطار، بالإضافة إلى سقوط لوحات إعلانية نتيجة لشدة الرياح.