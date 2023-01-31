سقوط أمطار ثلجية على الإسكندرية تزامنا مع نوة الكرم «صور»

سقطت أمطار ثلجية في نطاق العامرية غرب الإسكندرية، منذ قليل، في ذروة نوة الكرم التي تضرب الإسكندرية منذ أمس، وحتى الوقت الراهن، ومن المتوقع استمرارها حتى غدًا الأربعاء مع انخفاض درجات الحرارة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان منذ قليل، رصد تساقط أمطار ثلجية على نطاق العامرية غرب الإسكندرية، مع تبعه انتشار سيارات الصرف الصحي في كافة أرجاء المدينة الساحلية، وبالتحديد غرب الإسكندرية للتعامل مع الوضع.

توقعات أمطار الإسكندرية

وتشير التوقعات إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد اليوم الثلاثاء أمطار خفيفة إلى متوسطة تزداد إلى غزيرة مع تقدم النهار حتى غدًا الأربعاء.

إجراءات لمواجهة أمطار الإسكندرية

وتبع ذلك إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية ووقف الإجازات والراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار، بجانب السيارات والبدالات.

كما تم التشديد على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.