ثلج ورعد وبرق تضرب الإسكندرية فجر ثالث أيام نوة الكرم.. وتحذيرات للمواطنين

ضربت 3 ظواهر جوية مدينة الإسكندرية فجر اليوم الأربعاء، الذي يعد ثالث أيام نوة الكرم، تمثلت في أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرق وتساقط قطع ثلوج على أنحاء المدينة الساحلية، وبلغت درجة الحرارة 12 درجة مئوية خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، وبرودة شديدة نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 70 كيلو مترا في الساعة.

ثلوج أكبر على الإسكندرية

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فجر اليوم، تجدد تساقط الأمطار الثلجية على كافة مناطق الإسكندرية، حيث رصد موظفو الصرف الصحي المتواجدين في أحياء المنتزه أول وثاني تساقط ثلوج بحجم كبير عما سقط من برد الثلج الذي سقط أمس ما تبعه انتشار سيارات الصرف الصحي في كافة أرجاء المدينة الساحلية، وبالتحديد غرب الإسكندرية للتعامل مع الوضع.

تحذيرات من طقس الإسكندرية اليوم

ونشرت محافظة الإسكندرية تحذيرات ‏للمواطنين لتوخي الحيطة ‏مع طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء الذي يعد ذروة نوة الكرم، واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

- توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.