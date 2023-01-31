تجدد سقوط أمطار ثلجية على الإسكندرية مع رياح شديدة تزامنا مع «نوة الكرم» (صور)

تجدد سقوط الأمطار الثلجية في نطاق العامرية غرب الإسكندرية، منذ قليل مع مساء اليوم الثلاثاء، يصاحبها رياح شديدة في ذروة «نوة الكرم» التي تضرب الإسكندرية منذ أمس، وحتى الوقت الراهن، ومن المتوقع استمرارها حتى غدًا الأربعاء مع انخفاض درجات الحرارة.

ثلوج أكبر على الإسكندرية

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان منذ قليل، تجدد تساقط الأمطار الثلجية على نطاق العامرية غرب الإسكندرية، حيث رصد موظفو الصرف الصحي الموجودون في ذات النطاق، تساقط ثلوج بحجم كبير عما سقط من برد الثلج عصر اليوم، ما تبعه انتشار سيارات الصرف الصحي في كافة أرجاء المدينة الساحلية، وبالتحديد غرب الإسكندرية للتعامل مع الوضع.

تحذيرات من طقس الإسكندرية اليوم

ونشرت محافظة الإسكندرية تحذيرات ‏للمواطنين لتوخي الحذر خلال نوة الكرم الحالية أبرزها توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، كما طالبت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى في تلك الأجواء.

فيما أعلنت حالة الطوارئ للتعامل مع تداعيات نوة الكرم من خلال نشر 152 سيارة ومعدة صرف صحي للحد من آثار أمطار الإسكندرية الغزيرة.