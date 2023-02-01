وكالة أنباء «شينخوا»: بكين تحث التشيك على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة

حثت الصين، جمهورية التشيك على اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لتصحيح أخطائها والالتزام بمبدأ الصين الواحدة من خلال إجراءات عملية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج إن، خلال بيان صحفي، اليوم، نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» إنه على الرغم من رفض الصين المتكرر واحتجاجاتها، مضى رئيس جمهورية التشيك المنتخب بيتر بافيل، قدما في المكالمة مع تساي إنج-ون، رئيسة تايوان، معربا عن أمله في لقائها شخصيا، ما يمثل خطوة شكلت اتصالاً رسمياً مع سلطات تايوان وتدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية للصين.

مبدأ الصين الواحدة

وأضافت أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لالتزام جمهورية التشيك السياسي بمبدأ الصين الواحدة، قائلة «يعرب الجانب الصيني عن استيائه البالغ ومعارضته الشديدة إزاء ذلك واحتجاجه الرسمي، ونحث جمهورية التشيك على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتصحيح أخطائها، والتراجع عن التأثير السلبي لهذا الفعل والالتزام بمبدأ الصين الواحدة من خلال إجراءات عملية».

تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين

وشددت على أنه لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، لافتة إلى أن مسألة تايوان تتعلق بسيادة الصين وسلامة أراضيها، وهي المصلحة الأساسية للصين والأساس السياسي لعلاقات الصين مع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين.