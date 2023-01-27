«الصحة العالمية»: 40 ألف وفاة بكورونا خلال أسبوع.. أكثر من نصفها في الصين

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، اليوم، أن حصيلة وفاة «كوفيد-19» خلال الأسبوع الأخير، وصلت نحو 40 ألف وفاة، كان أكثر من نصفها في الصين، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» في نبأ عاجل.

وفاة أكثر من 170 ألف حالة خلال 8 أسابيع

وقال «جيبريسوس»، إن الأمر مقلق للغاية، إذ جرى تسجيل أكثر من 170 ألف حالة وفاة خلال الـ 8 أسابيع الماضية، مشيراً إلى أن العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير.