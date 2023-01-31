الصين: تناقص في معدلات الإصابات الجديدة والوفيات بفيروس كورونا

أعلنت «بكين»، بشرى بتناقص معدلات الإصابات الجديدة والوفيات بسبب فيروس كورونا، بشكل متسارع، وجاءت الأخبار الجيدة ليس فقط لمواطنيها ولكن لجميع العالم، الذي حبس أنفاسه نتيجة ما شهدته الصين منذ ديسمبر الماضي من تفشٍ مرعب للعدوى.

تشهد الصين، تناقصا بشكل متسارع في معدلات الإصابات الجديدة والوفيات بسبب فيروس كورونا،، وقال المسؤولون الصحيون، إن الموجة تشهد مراحلها النهائية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

عدم وجود زيادة في معدلات إصابات كورونا خلال «رأس السنة القمرية»

وأشار «مركز مكافحة الأمراض والأوبئة الوطني» الصيني، إلى عدم وجود زيادة في معدلات الإصابة خلال فترة عطلة «رأس السنة القمرية»، في الأسبوع الماضي،

وبالتزامن مع قرار الحكومة الصينية، رفع جميع القيود في إطار سياسة «صفر كوفيد»، في ديسمبر الماضي، تفشى فيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد

عدم اكتشاف أي متحورات فرعية بخلاف «بي إيه.5.2» و«بي إف.7»

من جانبه، أوضح الزميل الباحث في «المركز الصيني للوقاية من الأمراض»، «تشن تساو»، خلال مؤتمر صحفي عقدته «الآلية المشتركة للوقاية من الفيروس» التابعة لمجلس الدولة «مجلس الوزراء»، أنه لم يتم حتى الآن اكتشاف أي متحورات فرعية سائدة جديدة لفيروس كورونا بخلاف «بي إيه.5.2» و«بي إف.7»، السائدان في الصين، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

بدوره ، أشار المسؤول البارز بوزارة الزراعة الصينية، «ماو ده تشي» في مؤتمر صحفي، إن وضع فيروس كورونا في المناطق الريفية كان مستقرًا بشكل عام.