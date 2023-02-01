قناة «القاهرة الإخبارية»: 1.2 مليون فرنسي شاركوا في احتجاجات الأمس

قال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن هناك الكثير من ردود الأفعال الخاصة باتحادات العمال وبصفة خاصة، أنها دعت إلى احتجاجات في السابع والحادي عشر من فبراير المقبل، وما زالت القبضة الحديدية ما بين الحكومة الفرنسية من ناحية والنقابات العمالية والأحزاب اليسارية من ناحية أخرى مستمرة، مضيفا أن نحو مليون و270 ألف فرنسي شاركوا في احتجاجات أمس.

وزير العمل الفرنسي يؤكد تفهم غضب بعض النقابات العمالية

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، خلال الفقرة الإخبارية: «وزير العمل الفرنسي أكد أنه يتفهم غضب بعض النقابات العمالية، ولكن الحكومة مستمرة في تمرير هذا المشروع من خلال الديمقراطية التي تتيحها مناقشة بعض من البنود داخل البرلمان الفرنسي والجمعية الوطنية الفرنسية».

الحكومة الفرنسية تريد نقل هذا الصراع للبرلمان

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا: «الحكومة الفرنسية تريد نقل هذا الصراع للبرلمان، والنقابات العمالية والأحزاب اليسارية تريد الاستقواء بالشارع، ولذلك كان هناك تصريح بأنه على الرئيس الفرنسي، الاستماع إلى الشارع وطرح مشروعه للاستفتاء، ليحدد الفرنسيون موافقتهم على المشروع من عدمها».

مليون و270 ألف فرنسي تعداد المشاركين في احتجاجات الأمس

واستطرد مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا: «وهذا هو طلب ورغبة النقابات العمالية والأحزاب اليسارية في فرنسا، وبصرف النظر عن الاختلاف الكبير بين رقمي 2 مليون و800 ألف الذي أعلنه المنظمون أو مليون و270 ألف فرنسي، حسب وزارة الداخلية الفرنسية كتعداد للمشاركين في احتجاجات الأمس، فهو الأعلى منذ عشرات السنوات في الشوارع الفرنسية للمتظاهرين».