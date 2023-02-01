صحفي فرنسي لقناة القاهرة الإخبارية: نظام الضرائب في فرنسا يحمي الأغنياء

أكد الكاتب الصحفي الفرنسي على المرعبي أن المبررات التي تسوقها الحكومة لرفع سن التقاعد لتوفير الأموال، غير مقنعة لافتا إلى أن تلك الأموال يمكن تدبيرها من الضرائب، معتبرًا أن نظام الضرائب الفرنسي يحمي الأغنياء والأثرياء من أي التزامات نحو الخزينة الفرنسية.

الإضرابات الأخيرة شهدت حالة من التنظيم والدقة

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاضرابات الأخيرة شهدت حالة من التنظيم والدقة ولم تتخللها أي أعمال عنف أو شغب مرجعًا الفضل في ذلك للنقابات العمالية الواعية التي تمتلك خبرة كبيرة في تنظيم هذه التظاهرات.

وأشار إلى أن هناك تخوفات من مشاركة طلاب الثانوي واليسار أو اليمين المتطرف وما تبقى من أصحاب السترات الصفراء الذين يقوموا بأعمال شغب في الشوارع وتحطيم واجهات المحال والسيارات لافتًا إلى وجود ذكريات مريرة لهؤلاء مع الحكومة بسبب أعمال العنف وتحطيمهم لشارع الشانزلزيه الشهير من قبل.

فرنسا ستتجه لأزمة سياسية حقيقة ستؤدي لحل البرلمان

وأكد أن المخرج الوحيد للأزمة في فرنسا هو الحوار مع النقابات العمالية والخروج من حالة التعنت السياسي ومحاولة فرض القانون على الجميع معتقدًا أن فرنسا ستتجه لأزمة سياسية حقيقية ستؤدي لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، محذرًا من الانفلات الأمني الذي قد يحدث.