عاجل.. رئيس الوزراء: «حل أزمة البضائع» سيُحقق توازن الأسعار

عقد مجلس الوزراء، اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أشار في مستهل حديثه إلى النتائج الإيجابية التي تحققت من الزيارة الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وشملت الهند وأذربيجان وأرمينيا، كما تحدّث عن ملف الاقتصادي، ودور الإفراجات الجمركية مؤخرا في التأثير على توازن الأسعار في الأسواق، كما وجّه الوزراء المعنيين بمتابعة إجراءات ضبط الأسواق والتنسيق المستمر مع الغرف التجارية ومع الأجهزة الرقابية في هذا الإطار، بما يسهم في توفير السلع بالأسواق بأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ الزيارة الرئاسية المهمة عكست توجها واضحا للدولة المصرية نحو تفعيل العلاقات المشتركة بين مصر والدول التي زارها الرئيس السيسي، والعمل على استثمار الفرص من أجل تنمية التعاون الاقتصادي مع هذه البلدان، بما يحقق المصالح المشتركة.

مصر حجر زاوية في استقرار المنطقة

ولفت رئيس الوزراء إلى نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وما شهده اللقاء الذي جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، من التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والإقليمية والعالمية، بما يؤكد أنّ مصر حجر الزاوية وركيزة استقرار في مساعي تهدئة المنطقة وإقرار السلام.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الملف الاقتصادي، حيث أشاد بمجريات النسخة السابعة من مؤتمر «سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وما أسفر عنه المؤتمر من رسائل مهمة لاقت اهتمام الحضور من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.

تمكين القطاع الخاص

وجدد مدبولي التأكيد على ما تضمنته كلمته أمام المؤتمر من أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف في هذا التوقيت من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وكذا العمل على تحقيق خطوات سريعة في ملفي تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية بمبادرات فاعلة لاسيما في قطاعي الصناعة والزراعة.

واتصالا بملف الاقتصاد، أكد رئيس الوزراء، أنّ الإجراءات التي نفذتها الدولة مؤخرا، أدت إلى النجاح في الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ، وبالتالي العودة إلى المعدلات المستقرة قبل الأزمة الأخيرة، لافتا إلى أنّ هذه الخطوة ستسهم بأثر ايجابي في تحقيق توازن الأسعار في الأسواق.