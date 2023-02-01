عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة «مدبولي»

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قبل قليل، في مقر الحكومة بشارع قصر العيني، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

مبادرة تمويل القطاع الإنتاجي

ويُناقش الاجتماع تطورات عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تعمل عليها الحكومة، مثل استعدادات إطلاق مبادرة تمويل القطاع الإنتاجي بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 11% فقط، والتي تُنسق الحكومة مع البنك المركزي المصري لإطلاقها الأسبوع المقبل لتوفير تمويلات لقطاعي الصناعة والزراعة.

تطورات الوضع الوبائي لكورونا

ويتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ومستجدات وصول شحنات إضافية من لقاح كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..